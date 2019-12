Vabadussõja lugu

Tartust saab 1919 aasta lõpul omamoodi lahinguväli, kus rinda pistavad läbirääkijad. Seda rahu nimel.

Detsember-veebruar. Rindel ootavad sõdurid rahu saabumist, kuid poliitikud laudade taga pole selleks üksmeelselt valmis. Kardetakse, et rahu on ajutine ja selle sõlmimine jätab Eesti üksinda. Kuid katkematu suurtükituli Narvale ja olulise jõu, vene valgete täielik lagunemine, sunnib Jaan Poskat tagant sõlmima lepingut, mis lisaks sõja lõpule jääb igaveseks kinnitama, et Eesti on iseseisev riik. Rahu toob ühiskonda uue laine - inimesed, kes oskavad sõdida, aga kas ka elada? Saatejuht Indrek Treufeldt, toimetaja Elo Selirand, režissöör Toorion Ojaperv.