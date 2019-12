Autoportree

Režissöör Moonika Siimets lavastas EV100 suurfilmi "Seltsimees Laps", mis tõi kinno üle 100 000 vaataja.

Režissöör Moonika Siimets lavastas EV100 suurfilmi "Seltsimees Laps", mis tõi kinno üle 100 000 vaataja. Talle on omane inimlik ja soe loo jutustamisviis, kuhu on alati lisatud ka paras ports huumorit. Läheme Moonikaga tema sünnilinna Tartusse ja käime rajal, mis teda inimesena on mõjutanud. Üllatuslikult peatume kinosaali asemel hoopis Vanemuise teatris, mille lõhnad ja mälupildid on tal sageli kaasas. Toimetaja Janet Õunapuu, režissöör Ülle Õun, produtsent Silja Kala.