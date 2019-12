Ei ole Almal Lainest ja tema juttudest pääsu. Terve elu ju naabrid oldud ja saladusi nende vahel pole. Ja kui ongi, siis püüab Laine need kohe...

Ei ole Almal Lainest ja tema juttudest pääsu. Terve elu ju naabrid oldud ja saladusi nende vahel pole. Ja kui ongi, siis püüab Laine need kohe välja selgitada. Välja ilmub ka vahepeal pikalt kadunud olnud Einar. Jaanus teeb katseid kuival maal tööd leida ja avastab jahmatusega, et see on pea võimatu. Pinged Pille ja Põdra vahel muudkui kasvavad.