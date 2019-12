Jõuluootus

Väike Ööle on üks õnnelik laps, sest tal on täitsa isemoodi vanaema. Esiteks pole see vanaema üldse vana ja teiseks on tal maailma kõige...

Väike Ööle on üks õnnelik laps, sest tal on täitsa isemoodi vanaema. Esiteks pole see vanaema üldse vana ja teiseks on tal maailma kõige lõbusam amet. Ööle vanaema on - kloun. Jõulude ootel peab tüdruk vanaemaga plaani, kuidas jõuluvana vastu võtta, et oodatud kingikoti ikka kätte saaks. Ööle tahab jõuluvanale kindlasti tantsida, vanaema teeb aga igasuguseid klounitrikke. Kahekesi on neil väga lõbus! Autor-toimetaja Reet Linna, operaator Ivar Murel, režissöör Sten Lukas.