Alates 1960. aastatest on Kassari lahe vetikat kasutatud marmelaadi valmistamisel. Nüüd on leitud, et sellel tardainel võib olla hoopis laiem rakendus toiduainete-, farmaatsia- ja kosmeetikatööstuses. Kuna looduslikud varud on piiratud, siis Kalevi kommivabriku tehasena alustanud Est-Agar plaanib vetikat kasvatama hakata. Suur osa lõhest tuleb meie toidulauale Norra vetest. Kuidas Norras lõhet kasvatatakse, uuris Sander Loite. Autorid Kristo Elias ja Sander Loite. Režissöör Keiti Väliste, operaator Madis Reimund, helirežissöör Rein Fuks, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.