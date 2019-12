Sõbrad Frode Estil ja Jaak Mae

Jaak Mae ja Frode Estil on olnud head sõbrad juba 30 aastat. Ja kui Jaak Frode Valgehobusemäel toimuvatele karikavõistlustele kutsub, on mees kohal

12. veebruaril 2002. aastal sõidavad end Salt Lake City olümpiamängudel 15 kilomeetri klassikasõidus poodiumikohtadele, ajavahed vaid sekundites, kaks eestlast ja norrakas - Veerpalu, Estil ning Mae. Kuid vähesed teavad, et kaks visa rivaali, Jaak Mae ja Frode Estil, on olnud head sõbrad juba 30 aastat. Ja kui Jaak Frode ühele olulisele võistlusele, Valgehobusemäel toimuvatele Jaak Mae karikavõistlustele kutsub, on mees kohal. Sedakorda võistlevad küll ainult nende pojad ja nii jääb meestel veidi aega Albu kandis ringi vaadata. Autorid Kristjan Pihl ja Ene-Maris Tali, režissöör Sander Allikmäe, operaator Meelis Mikker, monteerija Vladlen Pobjaržin.