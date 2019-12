Saladuslik Aafrika

Fès on Maroko vaimne ja religioosne pealinn ning samuti on see paik tuntud ka oma käsitöö ja käsitöömeistrite poolest.

Fès on Maroko vaimne ja religioosne pealinn ning samuti on see paik tuntud ka oma käsitöö ja käsitöömeistrite poolest. Kõige muljetavaldavam on siinne nahaparkimise "vabrik" - oleksime justkui sattunud aega viissada aastat tagasi. Endiselt kasutatakse parkimiseks lupja ja tuvi sõnnikut, mistõttu levib kogu ümbruskonnas võigas hais. Aafrikat avastasid Tiina Jokinen ja Peeter Vähi.