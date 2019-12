Norras, 1600 km kaugusel Tallinnast, asub inimtühi Hornoya saar, mis on lindude tõeline paradiis. Kõrghooajal on vallutanud saare lunnid ja tuhanded erinevad merelinnud. Sügisel, kui enamik linde on saarelt lahkunud, alustavad pesitsemist tormipääsud, võttes kasutusele lunniurud. Nüüd tulevad saarele ka ornitoloogid, seavad üles loorvõrgud, et tormipääsusid rõngastada. Kalurite tõsine mureküsimus on mõrda sattunud alamõõduline kala, kes tuleb käsitsi välja sorteerida ja merre tagasi visata. Kas see kala ka ellu jääb? Teadlased koostöös kaluritega otsivad lahendusi, kuidas päästa kala ja kergendada kalurite tööd. Autorid Kristo Eloias, Sander Loite. Režissöör Keiti Väliste, operaator Madis Reimund, helirežissöör Rein Fuks, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.