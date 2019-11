Venemaa haihtunud printsessid

Paljud ajaloolased on huvitunud viimase Venemaa tsaari Nikolai Teise 1918. aastal hukatud nelja tütre elust. Tänu nende uurimistööle ja arhiivimaterjalidele on filmis päris palju seni avaldamata infot. Neiud - Olga, Tatjana, Maria ja Anastassia - olid omal ajal kõige enam pildistatud printsessid. Ajakirjandus oli neist sama pööraselt vaimustatud kui aastakümneid hiljem Briti printsessist Dianast, ent kaunitaride avalik kuvand varjas nende ülimalt isoleeritud lapsepõlve tagamaid. Vanemate lemmikuks oli ainus poeg, pesamunast hemofiiliahaige Aleksei. Tsaarinna Aleksandra ja tsaar Nikolai varjasid poja haigust maailma eest, neiud lahkusid harva lossist, neil oli vähe sõpru ja nad teadsid välismaailmast väga vähe. Üks väheseid kõrvalisi isikuid, kellega neli õde tõeliselt lähedaseks said, oli nende vanemate vastuoluline hingeline nõustaja Rasputin, ainus inimene, kes näis suutvat Aleksei kannatusi leevendada. Siiski hakkasid palees toimuva kohta liikuma šokeerivad kuulujutud.