Üks rahvas, üks kuningas

Mastaapne ajaloodraama tormilistest sündmustest, mille käigus kukutati Prantsusmaal kuningavõim ja alguse sai Prantsuse revolutsioon. Suured rahvarahutused 1789. aasta juulis on viinud despootia sümboliks kujunenud Bastille’ kindlusvangla vallutamiseni, ja Pariisi tänavatel on tunda vabaduse tuuli. Asutav Kogu võtab vastu mitmeid olulisi seadusi, millest sünnib kuningavõimu piirav põhiseadus. Kogu maad raputanud revolutsiooni käigus armuvad kaks noort inimest Françoise ja Basile, kes on tunnistajaks lõplikult Euroopa ajalugu muutnud sündmustele, sh kuningas Louis XVI hukkamisele. Paljude auhinnatud prantsuse näitlejate osavõtul valminud eepilise ajaloodraama lavastas Pierre Schoeller (“Minister”).