Oled sa lemmikloomast targem?

Kas inimene on ikka planeedi kõige arukam loom? Selles sarjas pannakse inimesed ja loomad omavahel mõõtu võtma.

Kas inimene on ikka planeedi kõige arukam loom? Selles sarjas pannakse inimesed ja loomad omavahel mõõtu võtma, et teha kindlaks, kellel on tegelikult parim mälu, ruumitaju, probleemilahendamise oskused ja suunamääramise võime. Kes kroonitakse tegelikult kõige targemaks - inimene või loom? Tutvume tuviga, kellel on silma kunsti jaoks. Kohtume kalaga, kes otsib maetud aardeid. Vaatame, kas labürindi keskele jõuab kiiremini rott või taksojuht.