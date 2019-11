Midsomeri mõrvad

Kauget küla on tabanud murdvarguste laine ja elanikud on korravalvamise enda kätte võtnud. Kui valvesalga liige, kohalik lihunik, leitakse oma külmhoonest tapetuna, tuleb Barnabyl välja selgitada, kui kaugele on külaelanikud valmis võimu nimel minema.