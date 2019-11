Pärimuzoon

Üks parimaid viise enda seest rütm välja saada on hea pillimehe mängu saatel tantsides. Jäädvustagem end tantsimas, sest ainult nii saavad...

Üks parimaid viise enda seest rütm välja saada on hea pillimehe mängu saatel tantsides. Jäädvustagem end tantsimas, sest ainult nii saavad tulevased põlved näha, kui lõbus meil on olnud ja milliseid lugusid on meie jalakeerutus vaatajale pakkunud. Teeme seda läbi kahe vahva tantsunaise, noorte "Leigarite" ja Tallinna tantsuklubiliste labajalaga. Autor Kertu Köösel, operaator Madis Reimund, heli Antti Mäss, produtsent Kadi Katarina Priske.