Lahutus Eesti moodi

Laura tegeleb maja müümisega ja Aksel üritab teda igal võimalikul viisil segada, sest ei taha välja kolida ning ta pole endiselt lahutusega leppinud. Teraapiaülesanne sunnib neid tulevikku vaatama ja Aksel näeb ennast ilma Laurata õnnetu vanamehepässina. Samal ajal saavad Aksel ja Laura teada, et nad on internetis kuulsaks saanud, sest nende poeg on neid salaja kooliprojekti jaoks filminud. Lahutuspäev määratakse kindlaks ja paar peab lahutuspaberid sisse andma. Aksel lepib olukorraga ja käitub galantselt, mis omakorda soojendab Laura südant. Stsenarist Martin Algus, režissöör Ergo Kuld, tootja Kassikuld OÜ.