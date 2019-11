Laine ja Kristjan hakkavad eesti rahvast ja suurt teadust teenima. Kuidas ja miks, eks see selgu ajapikku. Morna hotelli baaris võib näha tavatut...

Laine ja Kristjan hakkavad eesti rahvast ja suurt teadust teenima. Kuidas ja miks, eks see selgu ajapikku. Morna hotelli baaris võib näha tavatut pilti - Tallinna tippadvokaat Georg Sumberg on ise leti taha asunud. Häda ajab härja kaevu, eraomaniku aga baarimeheks. Uku mobiilile tuleb kõne ta enese korterist. Kes seal tühjas toas võiks ometi olla? Üllatus, üllatus - Ursula on koju saabunud. Aga temaga annab harjuda, niivõrd on muutunud tütre imidž...