Tagatargemad

Juba lapsest peale on Helvele õpetatud, et esmalt tuleb käia lasteaias, siis koolis, seejärel amet selgeks õppida ja tööle minna. Siis järgneb abielu ja lapsed ning lõpuks jääd pensionile ja ongi kogu muusika. Järvamaa aasta õppija 2007 Helve Huttunen pole aga kunagi sellega nõustuda tahtnud. Helve leiab, et uue kogemiseks on tarvis astuda ootamatuid samme. Tantsukursustel uurib Hannes, kes temaga koos ja miks tantsimist õpivad.