Allan leiab koju tulles eest salapärase klaveriõpetaja Vaapo. Mare kinnitab, et Allan on kõigest valesti aru saanud. Nii või teisiti, pillimehi ja..

Allan leiab koju tulles eest salapärase klaveriõpetaja Vaapo. Mare kinnitab, et Allan on kõigest valesti aru saanud. Nii või teisiti, pillimehi ja sante Allan, kui kunagine poksija, lööma ei hakka. Uku leiab üle pika aja tee pubisse. Kummalisel kombel on just Tiina see, kellele ta pihib oma eraelu segasest seisust. Kuid miks ka mitte: naine, kellega ta kunagi äärepealt abiellunud oleks, on sama hea kui lähedalt sugulane. Pille ja Lauri kodus aga lahvatab suur tüli ja seda tõsisel põhjusel. Õhus on kirge ja elus on ootamatusi!