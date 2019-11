Tiina ja Ülo kodus on elu jooksul alles hoitud kraami rohkem, kui neil endal eluruumi. Kasutuna seisavad riiete kuhilad, vanad ajalehed ning nõud takistavad ligipääsu söögilaua juurde ja voodisse. See on lugu armastusest asjade vastu ja raskusest neist lahti lasta. Filmi režissöör Moonika Siimets, produtsent Ülo Pikkov. Film valmis EV100 filmiprogrammi raames.