Jaanus üllatab Janet - ta on täiesti iseseisvalt poja lasteaeda viinud ja vähe sellest, isegi söögitegemisega on ta hakkama saanud!

Jaanus üllatab Janet - ta on täiesti iseseisvalt poja lasteaeda viinud ja vähe sellest, isegi söögitegemisega on ta hakkama saanud! Kristjanil on huvitav päev - igavlev Viss kutsub ta endale jutukaaslaseks. Alma uurib oma garderoobi - mine tea, mida elu võib tuua, äkki tuleb veel teatriski ära käia! Püsimatu Evelin korraldab aga Georgi vastu mässu. Ta ei viitsi enam hotellis ja selle baaris rahmeldada, sest elus on ju palju tähtsamaidki asju! Teaks ainult, milliseid ...