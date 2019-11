Vabadussõja lugu

Vabadussõja ajal tehtud võlgu maksab Eesti aastakümneid, sest päev sõda kulutas olematu riigikassa tohututesse miinustesse.

Oktoober 1919. Päev sõda maksab noorukesele riigile 1 miljon marka, seega on mõistetav, et lahvatavas piiritülis Lätiga leiab Laidoner, et Valga suuruse linna pärast ei tasu poolt päevagi sõdida. Võlgu ollakse niigi. Kokkuvõttes nii palju, et seda ei suudetagi enne Teist maailmasõda ära maksta. Aga see ei tee Eestit laenuorjaks. Vastupidiselt suurriikide ootustele alustab ta läbirääkimisi maailma „enfant terriblega" - punase Venemaaga, ja nõuab oma naabrilt, Lätilt, abi eest maad, et ajada end veelgi enam puhevile. Ainult et Läti jääb ühist võitlust ikkagi teisiti mäletama.