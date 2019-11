Terveks eluks

Suure osa eluks vajalikust infost saame kuulmise abil. Me kuuleme, kui ligineb auto või avaneb uks. Me helistame, lobiseme, kuulame muusikat.

Suure osa eluks vajalikust infost saame kuulmise abil. Me kuuleme, kui ligineb auto või avaneb uks. Me helistame, lobiseme, kuulame muusikat. Kas kuulmislangus ja kurtus on erinevad asjad? Režissöör Ermo Säks, toimetaja Marit Ummelas. Tootja Full Frontal Films.