Aleksander Tallinnast väisab taaskord Almat ja veendub, et tema päevadesse on saabunud muudatuste aeg. Kõike muud kui lihtsat torujür...

Aleksander Tallinnast väisab taaskord Almat ja veendub, et tema päevadesse on saabunud muudatuste aeg. Kõike muud kui lihtsat torujüri mentaliteeti esindab Einar, kellel on sel päeval samuti lausa mitmel korral Alma juurde asja. Ahven on aga enda eluummikutega nii kaugele jõudnud, et teeb Arele ettepaneku umbsest Mornast põgeneda. Paraku pole tal aimugi, kuhu...