Kevo uurimisjaamas tehakse väga põnevaid katseid ja uurimistöid, mis näitavad, kuidas kliimamuutus mõjutab taimede ning loomade elu. Liblikaid on jälgitud juba 1970. aastatest. Kevo on saanud maailmas tuntuks kaskede ja kaski hävitavate kahjurputukate omavaheliste seoste uuringuga. Metsauuringute kõrval on olulised ka põdra- ja lõheuuringud. Miks neid uurimisprojekte on vaja? Loodusemees Tarmo Mikussaar on ühtviisi sõber nii fotoaparaadi kui ka videokaameraga. Järvamaa loodus on pakkunud Tarmole hunnituid vaateid, mida ta on jaganud ka "Osooni" vaatajatega. Seekord viib ta meid Prandi allikatele, et rääkida oma retkedest ja kohtumistest. Põdrakärbes on tüüpiline vereimeja, otsest liigilist seost tal põdraga ei ole, talle sobib samahästi nii metssiga, kits kui ka inimene. Autorid Kristo Elias, Sander Loite, Tarmo Mikussaar. Režissöör Keiti Väliste, operaatorid Madis Reimund, Aivo Rannik, Tarmo Mikussaar, heli Rein Fuks ja Taisto Uuslail, toimetaja-produtsent Õie Arusoo.