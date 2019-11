Hendrik Relvega Borneo vihmametsas

Sari viib vaataja troopilisse džunglisse, kus põrgulikus niiskuses ja kuumuses elab eraldatusesse peitunult tilluke rahvakild – penanid. Need inimesed on kuni viimase ajani elanud nii kooskõlas loodusega, et peenemas keeles võib öelda, et nende ökoloogiline jalajälg on olnud suisa null. Nad on elanud nagu metsalinnud ja -loomad, olles üks lüli džungli suurest ringkäigust. Nüüdseks on nad kogunenud väikestesse küladesse, kuid metsas hakkama saamise tarkused on neil säilinud. Saatesari võtab ette reisi Long Ajengi külla Barami jõe ääres, et penanide juhtimisel nädalake metsikus džunglis veeta. Autor Hendrik Relve, režissöör Kalle Käesel, tootja Osakond OÜ.