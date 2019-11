Loomade ebatavalised sõbrad

Täna on saates kits, kes on emaks orvuks jäänud varsale; papagoi, kes sõbrustab temast palju suurema koeraga...

Täna on saates kits, kes on emaks orvuks jäänud varsale; papagoi, kes sõbrustab temast palju suurema koeraga; naine, kelle lemmikuks on vallatu eesel; haski, kes kasvatab kassi; kolli, kellel on tekkinud soe suhe lambaga.