Pärimuzoon

Noortel, elades nii kireval ajal, on raske oma teed leida. Aga õnneks istub meis kõigis sees üks hääl, mis pisut suunab, kui seda kuulda.

Noortel, elades nii kireval ajal, on raske oma teed leida. Aga õnneks istub meis kõigis sees üks hääl, mis pisut suunab, kui seda kuulda. Siin on noored, kes on seda häält kuulda võtnud. Saame tuttavaks andekate tulevikutegijatega: tüdrukuteansambel "Tähtihellad" Pärnumaalt, kelle õpetaja on Margrit Kits ja poisteansansambel "Lõõtsavägilased" Karksi-Nuiast, juhendajaks Margus Põldsepp. Autor Kertu Köösel, operaator Madis Reimund, heli Antti Mäss, produtsent Kadi Katarina Priske.