Lahutus Eesti moodi

Tauno on Mirjami ülestunnistusest šokis ja Aksel kardab, et sõber võib plahvatada, kui tardumusest ärkab. Ka Laura saab teada, et Mirjam ootab Aksli last ja koos mõeldakse päästeplaani välja. Kõik laheneb aga hoopis ootamatult. Laura ja Aksel peavad teraapia raames kirjutama lahutusvande ja teineteisele sõrmused tagasi andma, see kõik kisub lahti helged mälestused. Laurale tundub, et Aksel on lahutuse ajal palju muutunud, ja võibolla isegi paremuse poole. Stsenarist Martin Algus, režissöör Ergo Kuld, tootja Kassikuld OÜ.