Juba teist korda peab Uku oma heale sõbrale Jaagule aru andma, et ta pole kahe küüruga kaamel, mis tähendab, et ta pole kelleltki altkäemaksu võtnud. Kuulujutu lumepallist on kasvanud tõeline udujutu mäemürakas. Perepoeg Ints elab Uuevarikul sisse ja seda rohkem, kui ta ise tahakski. Nii Annemai kui ka Ülo jälgivad seda protsessi huviga. Saara päeva ilmestavad aga arusaamatused ja konfliktid kord Are, siis Henryga.