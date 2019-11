Tagatargemad

Lääne-Virumaa aasta õppija, tekstiili- ja moekunstnik Eve Sisa ei arva, et tema õppimised on õpitud. Viimase kahe aasta jooksul on ta osalenud...

Lääne-Virumaa aasta õppija, tekstiili- ja moekunstnik Eve Sisa ei arva, et tema õppimised on õpitud. Viimase kahe aasta jooksul on ta osalenud lapsehoidja-, siseviimistlus- ja arvutikursustel - kõik ajendatuna elulistest vajadustest. Pensionärina FIE-ks olemine jätab ka piisavalt palju valikuvabadust. Käime ka Räpinas, kus kohalik vabahariduse ühendus korraldab õpiringi vanaemadele, kes käivad koos igal teisipäeval ja õpivad tegema käsitööd, mida saab nii kinkida kui müüki panna. Algab uus järjelugu, kus Hannes ja Ave lähevad tantsukursustele.