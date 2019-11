1960. aastate lõpust on Eesti Televisiooni arhiivis muusikafilmid nimega "Meloodia" - igal aastal oma "Meloodia". Need on unikaalseks ja ...

1960. aastate lõpust on Eesti Televisiooni arhiivis muusikafilmid nimega "Meloodia" - igal aastal oma "Meloodia". Need on unikaalseks ja hindamatuks varasalveks paljudele järgmistele teletegijatele, kes ikka ning jälle neist tsitaate leiavad. Samas pakuvad ka ligi 35 aastat vanad filmid äratundmisrõõmu vaatajatele. Vaadake, kas tuleb tuttav ette? Autor-saatejuht Reet Linna, režissöör Maire Radsin.