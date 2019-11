Vabadussõja lugu

Vene valgete unistus taastatud tsaaririigist langeb põrmu ning taganejad toovad Eestisse laastava epideemia.

Sügis ja talv 1919. Euroopa väristab hirmunult õlgu, kui Eesti võtab vastu punase Venemaa pakutava võimaluse alustada rahuläbirääkimisi. Vene valgeid toetavad prantslased on veendunud, et eestlus on nakatunud enamluse pisikust. Hädakella taovad maareformis mõisad kaotanud baltisakslased, aga tegelik taud varitseb ikkagi piiri taga. Haigustesse sureb Vabadussõja ajal rohkem inimesi, kui lahinguväljal ja ilma otsustava tegutsemiseta võiks see arv olla mitmekordne. Noor riik peab suutma panna piiri nii sissevalguvale kontrollimatule põgenike massiivile, kui ka tähnilisele soetõvele – tüüfusele. Saatejuht Indrek Treufeldt, toimetaja Elo Selirand, režissöör Toorion Ojaperv.