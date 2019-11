Vana-aasta viimasel päeval astub üle hulga aja Are juurest läbi Ahven. Muuhulgas on tal hea pakkumine Saarale.

Vana-aasta viimasel päeval astub üle hulga aja Are juurest läbi Ahven. Muuhulgas on tal hea pakkumine Saarale. Are oskab selle peale ainult imestada: sa pakud tööd? Kas sellist asja enam olemas ongi? Peotuurine Allan seerib enda ja ema korteri vahet. Ta kohtab ema juures Einarit, keda ta ise külmikuparandajaks välja oli pakkunud. Seda tuleb ju tähistada! Aga nagu selgub, peab enne uue aasta saabumist muudki tähistama: Petersonide uksest astub sisse Richard! Paistab, et Hollandi kuningriiki ta enam tagasi ei kipu.