Film kasvavatest pingetest ja vägivallast Hongkongis. 2019. a spontaansed protestid Hongkongis on üle läinud täieulatuslikuks rahvaülestõusuks.

Sedamööda, kuidas Hongkongi „üks riik – kaks süsteemi“ poliitika on aegamisi murenenud, on kasvanud ka kodanike pahameel. See, mis algas spontaansete protestide jadana väljaandmisseaduse vastu 2019. aasta märtsis, on kasvanud täieulatuslikuks rahvaülestõusuks, mis ei näita vaibumise märke. Film kasvavatest pingetest ja vägivallast Hongkongis.