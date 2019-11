Alma elus pole see päev kaugeltki paremate killast. Kõigepealt avastab ta, et külmkapp on hakanud streikima.

Alma elus pole see päev kaugeltki paremate killast. Kõigepealt avastab ta, et külmkapp on hakanud streikima. Seejärel satub ta linnaapteegis piinlikku olukorda, ausalt öeldes aga lausa skandaali keskmesse ühe jutuka vanahärraga. Almal pole veel aimugi, et päeva edenedes seisab tal selle mehega ees veel üks kohtumine. Aga samal ajal sisenevad Õnne 13 majja kaks kadunud poega - meremees Jaanus on koju tagasi jõudnud ja koduteel Uuevarikule on ka tema onupoeg Ints.