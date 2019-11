Minu pere. Jõulusoovide aeg

Jõuludel on igaühe jaoks isesugune tähendus. Susanile tähendavad need võimalust üksipäini vägesid juhtida, hambaarst Benile on aga jõulud nagu hambakaksamine. Nicki elu on päris pea peale keeratud (ega see mingi uudis ole), Michaeli sõbratar hakkab oma joru ajama, aga Janey toob ootamatu jõuluüllatuse, mis ei meeldi mitte kellelegi. Ühesõnaga, Harperite majas on täiesti tavalised jõulud.