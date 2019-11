Saladuslik Aafrika

Siseneme Ankasa vihmametsa, et näha metsasügavuses väga erilist "bambuskatedraali"

Siseneme Ankasa vihmametsa, et näha metsasügavuses väga erilist "bambuskatedraali". Tee muutub aga sedavõrd poriseks ja peaaegu läbimatuks, et jätame autod maha ning läheme viimased 3,5 kilomeetrit jalgsi. Mida sügavamale vihmametsa siseneme, seda salapärasemaks ja ärevamaks muutuvad hääled me ümber. Aafrikas seiklesid Tiina Jokinen ja Peeter Vähi.