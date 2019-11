Rahvusülikooli sajand

Rahvusülikool on terve sajandi olnud eestikeelse hariduse ja teaduse arendajaks. Samas on teadus globaalne nähtus ja Tartu Ülikool on rahvusvaheline teaduskeskus. Saatesarja viimases osas uurime, milline on Tartu Ülikooli koht maailma teaduskaardil ja kuidas sobivad kokku rahvusülikooli ning rahvusvahelise teadusasutuse eesmärgid.