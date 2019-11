Kas teadsite, et Jaapanis toimunud maavärina võnked jõuavad Eestisse 12 minutiga? Heidi Soosalu on Eesti ainus vulkanoloog ja seismoloog, kelle ülesandeks on kõikvõimalikel maa värisemistel silm peal hoida. Tuleb välja, et maa võnkeid lugedes saab teada nii mõndagi. Geoloog Martin Liira on nii Teravmägedes metaanikogumeid kaardistanud kui ka Eesti oma põlevkivi lõpuni lahti harutanud. Režissöör Salme-Riine Uibo, autor-toimetaja Piret Jürman, produtsent Hannela Lippus.