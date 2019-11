Loomade ebatavalised sõbrad

Täna on saates kass-lapsehoidja, kes trööstib kaaslasi loomade varjupaigas; kaks pügmeekitse ja nende sõber chihuahua...

Täna on saates kass-lapsehoidja, kes trööstib kaaslasi loomade varjupaigas; kaks pügmeekitse ja nende sõber chihuahua; naine, kes ravis terveks vigastatud pesukaru; emu, kes on vennaks väikesele poisile; koer ja küülik, kes on lahutamatud kaaslased.