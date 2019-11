Pärimuzoon

Pillimehed on läbi aegade olnud armastatud tegelased, sest nad mängivad tantsuks ja hoiavad rahval tuju üleval.

Pillimehed on läbi aegade olnud armastatud tegelased, sest nad mängivad tantsuks ja hoiavad rahval tuju üleval. Mõelda, kui palju kohtumisi on pillimängu saatel tantsusaalides toimunud. Kuidas aga pillimehed ise oma pillidega kokku on saanud ja nendega suhtlema jäänud nii, et välja tuleks just selline muusika, mis kuulajat paelub? Saate kangelased Villu Talsi, Jaan Jaago, Taavet Niller ja ansambel "Puuluup" annavad sellest aimu. Autor Kertu Köösel, operaator Madis Reimund, heli Antti Mäss, produtsent Kadi Katarina Priske.