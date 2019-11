Kristjan on raskes depressioonis ega soovi isegi Lainega suhelda. Ta sai valimistel ju kõigest kolm häält. Asja lahendab tippadvokaadi osavusega...

Kristjan on raskes depressioonis ega soovi isegi Lainega suhelda. Ta sai valimistel ju kõigest kolm häält. Asja lahendab tippadvokaadi osavusega väimees Georg, kes tõestab kannatajale, et kolm on palju suurem number kui null. Kultuurimajja ilmub Raivo Tiik, kes hakkab koos Markoga nuputama, kuidas leida Katrinile asjakohast rakendust. Ja juba jälle saavad Priit ja Pille justkui kogemata kohvikus kokku. Sedapuhku unustavad nad ennast õige pikaks ajaks...