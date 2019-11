Vabadussõja lugu

1919 aasta sügiseks on õhus küll rahu, kuid seda kindlamalt tuleb kindlustada piiri, et vajadusel kinni pidada vaenlase järjest kasvav sõjavägi.

August 1919. Pidades sõda palju laiemal territooriumil, kaevavad ja kindlustavad sõdurid siiski kodumaa piiril. Kuigi õhus on rahu pakkumisi, ei saa uskuda, et see tuleks ilma lahinguteta. Seda nii paberil kui ka piiril. Kuidas kaitsta end kõige tõhusamalt nii riigi kui ka inimesena? Mõned proovivad peene poliitikaga, tehes kokkuleppeid sõbralike jõududega, teised aga otsivad kontakti vaenupoolega ja kolmandad leiavad, et juba I maailmasõjast tuttav okastraat ning muldvall on tõhusaimad viisid tulla sõjast välja võitjana. Saatejuht Indrek Treufeldt, toimetaja Elo Selirand, režissöör Toorion Ojaperv.