Alma saab lõpuks ometi end oma Õnne tänava korteris sisse seada - Allani tehtud remont on lõpuks lõppenud. Ja kohe on platsis ka uudishimulik Laine, kes peab ju kõik ära nägema. Kristjanil seisab ees kohtumine valijatega, aga saatuslikul kombel ei saa sellest asja. Samal ajal toimub Morna linnapea Uku kabinetis midagi üpris tavatut, et mitte öelda - kriminaalset.