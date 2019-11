Sündmuseks saab uue inimese saabumine Mornasse, seda enam, kui kohale ilmutakse juhuslike autodega, rahata ja näljasena ning küsitakse teed...

Sündmuseks saab uue inimese saabumine Mornasse, seda enam, kui kohale ilmutakse juhuslike autodega, rahata ja näljasena ning küsitakse teed Õnne tänavale. Nii saabubki Mare uudishimuliku pilgu all Mornasse Saara Saaremaalt, et astuda üle oma täditütre Are läve. Kristjani elus leiab aset suursündmus, mille puhul ta teatab: ära jõudsin oodata! - mees kandideerib kohalikel valimistel.