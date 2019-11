Töörööbikud

Milline on luu-uurijate ja arheoloogide töö? Muidugi üksluine! Ja konti ka ei murra. Vähemalt nii naljatavad arheoloogid isekeskis. Kui naljad kõrvale jätta, kinnitavad nii Muinsuskaitseameti arheoloog Anu Lillak kui ka Tartu Ülikooli luu-uurija Martin Malve, et arheoloogide töö on põnev ja täis avastamisrõõmu, eriti nüüd, kus pidev ehitus toob välja üha uusi leide. Režissöör Märten Vaher, autor-toimetaja Mari Tamm, produtsent Hannela Lippus.