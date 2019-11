1914. aasta baltisakslaste valitsetud Eestis jõuab 14-aastane aadlitüdruk tagasi mõisa, kus pinged maad jagavate sakslaste, venelaste ja eestlaste vahel on jõudnud haripunkti. Samal ajal kui tüdruku teadlasest isa hoiab perekonda oma julma kontrolli all, peidab mõisapreili eestlasest mässajat (Tambet Tuisk), alguses uudishimust ja siis trotsist, andes tõuke pidurdamatule ahelreaktsioonile. "Polli päevikud" maalib lummava, kuid kummitusliku pildi 20. sajandi algusaastate Saksamaa Keisririigi ja Vene Tsaaririigi ristumisteele jäänud ning hukule määratud ühiskonnas valitsevatest rusuvatest meeleoludest. Režissöör Chris Kraus loob meisterliku portree inimestest, vaikselt anarhiasse ja kaosesse suubuvas ühiskonnas. Film toob vaatajani erakordse näitlejate galerii, mida juhivad noor debütant Paula Beer (Oda) ja Tambet Tuisk (Schnaps). Filmivõtted toimusid 2009. aasta suvel Pärnumaal Matsi randa just selleks otstarbeks püstitatud suurejoonelises mõisas.