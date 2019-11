Johannese lähetamine

Sel nädalal püüab Johannes mõista, miks on keskmine austerlane mõõdukas euroskeptik. Kas põhjus on kuuldustes, et Brüssel hakkab keelama kuulsat Viini šnitslit? Miks ehitati Viini eurorahadega tehisjõgi ja kui kaua võtab aega tunneli kaevamine läbi Alpide? Saatejuht Johannes Tralla, režissöör Märten Vaher, operaator Madis Reimund, toimetaja Marit Ummelas, produtsent Hannela Lippus.