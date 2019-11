Ilus suvelõpp jõekäärus. Kaks meest õngevetel - eks ikka Uku Palm ja Priit Torim. Kalast nad ilma ei jää, kalasupistki mitte, aga tähtsam...

Ilus suvelõpp jõekäärus. Kaks meest õngevetel - eks ikka Uku Palm ja Priit Torim. Kalast nad ilma ei jää, kalasupistki mitte, aga tähtsam selles loos on võimalus rahulikku meestejuttu ajada. Alma, Mare ja Jane on üle hulga aja kolmekesi koos. Kolm põlvkonda, keda on sidunud või seob siiani uhke ja muidugi ka väga haruldane ühine perekonnanimi - Peterson. Ahven torkab aga Arele nina alla ajalehe uudisnupuga, kus räägitakse veel ühest uuest roheliste rühmitusest, ja sealt leiab ka Raim Raidveri nime...