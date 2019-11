Osa: 8, Hooaeg: 5, 2004 (My Family) 22.11 kell 16:25

Beni patsient tunnistab narkoosi all, et tappis oma naise. Liiga palju kriminaalromaane lugenud Susan otsustab tapja paljastada, aga on sunnitud ka ise üht-teist varjama.