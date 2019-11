Uudishimu tippkeskus

Kliimamuutustest on kujunenud teema, mis ei jäta vist külmaks enam kedagi. Aga kuidas ikkagi see keerukas kliimasüsteem toimib?

Kliimamuutustest on kujunenud üks nüüdisaja kuumem teema, mis ei jäta vist enam kedagi külmaks. Aga kust me ikkagi teame, milline on olnud meie alade kliima aastatuhandeid tagasi? Miks räägitakse nii palju just Arktika sulamisest? Seekord heidamegi pilgu sellele, kuidas keerukas kliimasüsteem toimib ja kuhu sobitub Eesti selles süsteemis. Saatejuht Maarja Merivoo-Parro, toimetajad Marju Himma, Greete Lehepuu, Sandra Saar ja Kaur Maran, režissöör Margo Siimon. Tootjad Vesilind OÜ ja Filmit OÜ.